Im Sommer und Herbst 2023 wurde in Engelhartszell und Linz mit dem Bau der insgesamt zehn Landstrom-Anlagen begonnen. Dadurch wird die Luft- und Lärmbelastung deutlich reduziert, weil dadurch keine Dieselaggregate mehr notwendig sind. Gestern startete die Linz AG nach einer erfolgreichen Test- und Inbetriebnahmephase offiziell den Betrieb der drei Anlagen in Engelhartszell.

Insgesamt werden 41 Schiffsbetreiber die Anlagen in der Landeshauptstadt und der Innviertler Donaugemeinde künftig mit insgesamt 182 Kabinenschiffen nutzen. "Auf Initiative der betroffenen Bürgermeister von Engelhartszell und Linz, des Landes OÖ und der via donau wurde die Errichtung durch die Partnerschaft mit der Linz AG in Oberösterreich ermöglicht", heißt es in einer Presseaussendung der Linz AG. "Es ist ein Freudentag für den Tourismus in Oberösterreich und ein Meilenstein für die Energiewende", sagte Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner gestern in Engelhartszell.

"Einheitliche Lösung"

Oberösterreich erweise sich einmal mehr als ein Vorreiter in Sachen nachhaltiger Tourismus. Engelhartszells Bürgermeister Roland Pichler betonte, dass er von Beginn an "pro Landstrom" für Engelhartszell eingestellt gewesen sei. Er habe sich nicht für eine "Insellösung", sondern für eine einheitliche Lösung mit dem Land Oberösterreich an der Donau eingesetzt, um die Finanzierung und einen langfristigen Betrieb sicherzustellen.

"Die WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH als Betreiberin der drei Anlegestellen in Engelhartszell, die via donau als Initiatorin der wichtigen Machbarkeitsstudie, das Land OÖ, die Marktgemeinde Engelhartszell und die LINZ AG haben an einem Strang gezogen", sagte Pichler. "Die Binnenschifffahrt an der österreichischen Donau leistet einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Insbesondere die Kabinenschifffahrt erfreut sich steigender Passagier- und Anlegezahlen", sagte Petra Riffert, Mitglied im Aufsichtsrat der via donau und Geschäftsführerin WGD Donau Oberösterreich Tourismus.

"Die Inbetriebnahmen der Landstromanlagen bedeuten gleichzeitig das Aus der Stromversorgung der anliegenden Schiffe mit Dieselaggregaten. Dieses Aus kommt rechtzeitig zum Kreuzfahrt-Saisonstart und wird den Menschen, der Umwelt und auch dem Schiffstourismus auf der Donau guttun", betonte Josef Siligan, Vorstandsdirektor der Linz AG.

