Pferdemarkt in Ried ist abgesagt

Damit muss heuer auch ein Publikumsmagnet mit jahrhundertelanger Tradition der Pandemie Tribut zollen. Eine Durchführung der Veranstaltung, die zu den größten ihrer Art in Österreich zählt, in gewohnter Form und Qualität sei angesichts der aktuellen Beschränkungen unmöglich. "Daher hat sich der Pferdemarktausschuss entschlossen, den Markt erst wieder im kommenden Jahr zu veranstalten", so Organisator Rudolf Riedl.

Künftig neuer Markttermin

Künftig wird der Rieder Pferdemarkt jedoch nicht mehr zum bisher gewohnten Termin stattfinden. Grund dafür ist, dass der Dienstag nach Ostern wegen der Einführung von Herbstferien nun nicht mehr schulfrei sei. Deshalb wird der Markt ab 2022 immer am Mittwoch in den Osterferien – also in der Karwoche – abgehalten, so die Organisatoren. Der nächste Rieder Pferdemarkt findet somit am Mittwoch, 13. April 2022, statt.