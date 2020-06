„… und dann war es zu spät. Wir hatten uns alle infiziert.“ Wien in der ersten Hälfte der 80er Jahre: Aufgewachsen im Innviertel, freut sich der knapp 20-jährige Bursche auf seine Verabredung mit dem freieren Großstadtleben. Begonnen hat aber ein Wettlauf gegen den Tod. Emanuel Reithofer aus Aurolzmünster war einer der ersten HIV-Infizierten in Oberösterreich – und hat überlebt. Der erste Aids-Fall in Österreich wurde im Frühjahr 1983 bekannt. Reithofer weiß seit