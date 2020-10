Gut gerüstet für den Europacup

Den ersten Satz sicherten sich die Rieder mit 25:18, im zweiten Durchgang ließen die Wiener nicht locker, gingen in der Endphase sogar mit 21:20 in Führung. Nach einer "Nervenschlacht" ging aber auch der zweite Satz mit 29:27 ins Innviertel.

Im dritten Abschnitt setzte sich die Erfahrung der Innviertler durch und das mental starke Team rund um Kapitän Rutecki gewann auch das zweite Saisonspiel (Satzergebnis 26:24). "Der Sieg fühlt sich richtig gut an. Die Wiener waren ein sehr starker Gegner und ich bin stolz, dass wir dieses Spiel ohne Satzverlust gewinnen konnten", analysierte Mittelblocker Sandro Jajtic den Auswärtserfolg.

Nun geht die Vorbereitung auf das bevorstehende Europacup-Wochenende in die Endphase. Am Samstag, 10. und Sonntag, 11. Oktober, spielen die Rieder zu Hause, um 18 Uhr in der Energie-Ried-Halle 18 gegen Marek Union Ivkoni Dupnitsa aus Bulgarien. Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt.