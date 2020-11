Flüchtlinge in Lkw versteckt

Am Donnerstag fuhr ein 66-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem mit seinem Lkw samt Auflieger von Bosnien nach Egglsberg, um eine Ladung bei einer Firma in St. Georgen am Fillmannbach abzuladen. Am Firmengelände öffneten er und ein 51-jähriger Staplerfahrer beim Auflieger die Plane. Plötzlich sprangen vier Männer vom Auflieger und liefen in Richtung Eggelsberg davon.

Der Staplerfahrer rief sofort bei der Polizei an. Die verständigte Streife konnte die vier Flüchtlinge neben der Lamprechtshausener Straße finden. Bei der darauffolgenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass diese Flüchtlinge aus Afghanistan sind. Die Polizeibeamten nahmen die Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren fest.Die vier jungen Männer suchten um Asyl an.

