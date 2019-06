Feuerwehrfamilie:Laufenböck stellte eigene Truppe

Zuletzt schaffte die "Feuerwehrfamilie" aus dem Innviertel beim Abschnittsbewerb in Winkl (Bezirk Ried) eine nicht alltägliche Konstellation. Unter dem Namen "Feuerwehr Familie Laufenböck" nahm die Innviertler Familie am Bewerb teil und holten in der Klasse Bronze B "zur Überraschung aller" den ersten Platz.

Sogar Reserve-Helfer

"Eine Bewerbsgruppe bestehend nur aus Familienmitgliedern ist eine Seltenheit", sagt Hauptbrandinspektor Wolfgang Laufenböck von der Feuerwehr Hackenbuch. "Des Weiteren hatte die Gruppe noch vier Kameraden auf Reserve, und auch in der Jugend war ein Mitglied der Familie Laufenböck dabei", so die Familie, die sich ganz besonders ins Zeug legt.