"Fehlender Respekt": 2 syrische Teenager raubten 2 Innviertler aus

In der Nacht auf 6. August warteten die beiden Braunauer (23 und 37 Jahre) am Stadtplatz auf ein Taxi. Dabei wurden sie grundlos von einer Personengruppe angegriffen und mehrmals geschlagen. Dann raubten die Täter noch ein Mobiltelefon sowie weitere Wertgegenstände. Nachdem die am Boden liegenden Opfer laut um Hilfe schrien, flüchteten die Täter vorerst in unbekannte Richtung und folglich in das benachbarte Deutschland. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Steifen blieben vorerst erfolglos. Die beiden Opfer wurden beim Überfall verletzt und mussten im Krankenhaus Braunau behandelt werden.

Hinweise aus der Bevölkerung

Wochenlang wurde nach den Tätern gesucht und Hinweise aus der Bevölkerung ausgewertet. Die Beamten konnten so einen in Deutschland aufhältiger, syrischer Staatsbürger als Haupttäter, sowie dessen 15-jährigen Bruder als Mittäter ausforschen. Für den zur Tatzeit unsteten 18-jährigen Haupttäter wurde von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis ein europäischer Haftbefehl erwirkt. Am 10. Oktober konnte der Haupttäter in Niederbayern gestellt werden. Der Syrer befand sich seither in Auslieferungshaft. Am 7. November wurde der Teenager an die österreichische Behörden ausgeliefert. Er zeigte sich bei der Einvernahme geständig und wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Als Motiv für die Tat nannte der Syrer "falsche Blicke" und fehlenden Respekt gegenüber seiner arabischen Herkunft.

Tat wurde gefilmt und verbreitet

Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Jugendliche ausgeforscht, die die Tat gefilmt und in sozialen Medien verbreitet haben. Die Videos wurden gesichert. Sämtliche zur Tatzeit anwesende Jugendliche werden der Staatsanwaltschaft Ried wegen "Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung" zur Anzeige gebracht.

