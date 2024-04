Die SV Guntamatic Ried und die OÖN bleiben weiter gemeinsam auf Ballhöhe

"Ob erste oder zweite Liga, wir sind alle echte Rieder", lautet eine Textpassage eines durchaus beliebten Songs der SV-Ried-Fans. Ähnlich lässt sich die Zusammenarbeit zwischen den Rieder Fußballern und den Oberösterreichischen Nachrichten zusammenfassen. Seit vielen Jahren, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, sind der Verein und die größte Tageszeitung Oberösterreichs partnerschaftlich verbunden. Daher ist es wenig überraschend, dass die langjährige Sponsor- und Medienpartnerschaft auch in der kommenden Saison 2024/2025 fortgesetzt wird.

"Die Oberösterreichischen Nachrichten als die Tageszeitung Nummer eins im Land und die SV Guntamatic Ried als das Fußball-Aushängeschild des Innviertels passen optimal zusammen. Daher freut es mich besonders, dass diese langjährige Partnerschaft weiter bestehen bleibt", sagt SV-Guntamatic-Ried-Präsident Thomas Gahleitner. "In den OÖNachrichten werden unsere Fans immer aktuell und objektiv über das Geschehen bei unserem Verein informiert. Ich möchte mich daher bei den OÖN für die umfangreiche Berichterstattung und die treue Unterstützung als Sponsor im Namen des gesamten Vereins bedanken", betont Gahleitner.

In der zweiten Liga gastiert die zweitplatzierte SV Ried am kommenden Sonntag bei der Vienna. Die Innviertler hoffen dabei auf den fünften Sieg in Folge. Am vergangenen Freitag hatten die Rieder daheim gegen den Tabellenletzten Amstetten beim 3:0-Sieg keine Probleme.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif