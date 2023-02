Der wertvolle Zürnaltar mit der ältesten Stadtansicht Braunaus

Er zählt zu den meistverehrtesten Heiligen der Christen, in vielen katholischen Kirchen steht eine Figur von ihm, in der Braunauer Stadtpfarrkirche St. Stephan wird ihm ein ganzer Altar gewidmet. Die Rede ist vom Heiligen Sebastian.

Das Bild des Zürnaltars in der Stadtpfarrkirche zeigt eindrucksvoll das Martyrium des als Pestpatron verehrten Sebastian: Von Pfeilen durchbohrt steigt er in den Himmel auf. Unter ihm ist die älteste historische Stadtansicht Braunaus mit der ursprünglich gotischen Turmgestaltung zu sehen. Errichtet wurde der Braunauer Sebastianialtar 1639 in der Zürnwerkstätte, bis heute ist er erhalten und kann in der Stadtpfarrkirche begutachtet werden.

Doch die Zeichen der Zeit nagen auch an diesem wertvollen Kunstwerk: Die Stadtpfarrkirche Braunau St. Stephan muss dringend generalsaniert werden. Kürzlich gab es eine erste Begehung mit Vertretern der Diözese Linz, des Bundesdenkmalamtes und der Pfarre. Die nächsten Schritte wurden eingeleitet. Da die Pfarregemeinde selbst geschätzt eine halbe Million Euro aufwenden muss, um die Generalsanierung mitzufinanzieren, werden unter anderem mit der Aktion "Rettet den Braunauer Steffl" Spenden gesammelt.

Großspende der Amag

Die Amag hat sich mit einer großzügigen Summe in die Liste der Spender eingetragen und die Patenschaft für den Sebastianialtar übernommen. "Wir leisten aus Überzeugung einen Beitrag zum Erhalt dieses österreichweit bekannten und sehenswerten Kulturgutes", sagt Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der Amag. Die Sponsoraktivitäten des Ranshofner Alukonzerns fokussieren sich bewusst auf die Region und gliedern sich in die Themen Sport, Bildung, Soziales und Kultur. Die Großspende an die Stadtpfarrkirche umfasse gleich zwei dieser Bereiche: Einerseits als Kulturdenkmal, andererseits als Ort der Seelsorge.

Nicht nur Großspenden, sondern auch jede kleine Spende helfen der Pfarrgemeinde Braunau St. Stephan, das Projekt Generalsanierung zu stemmen.

Rettet den Braunauer Steffl: Steuerlich absetzbare Spenden an das Bundesdenkmalamt mit Vor- und Nachnamen sowie Geburtsdatum und Adresse, dem Aktionscode A331 an IBAN: AT07 0100 0000 0503 1050; Spendenfolder liegen auch in der Kirche auf.

Ein 3D-Rundgang durch die Braunauer Stadtpfarrkirche ist hier möglich.

