Bezirk Schärding hat einen neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten

Knapp 14 Jahre lang - seit November 2010 - stand Alfred Deschberger an der Spitze des Bezirksfeuerwehrkommandos in Schärding. Nun übergab der langjährige Feuerwehrchef sein Amt in jüngere Hände. Bei der gestern Abend abgehaltenen Wahl im Gasthaus Glas (Wirt in Kaltenmarkt) in Münzkirchen wählten die 66 Feuerwehrkommandaten im Bezirk Johannes Veroner einstimmig zu ihrem neuen Chef. Veroner ist seit 1998 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Florian und dort seit 2013 Kommandant. Den Feuerwehrabschnitt Schärding steht er seit 2019 vor. „Ich bedanke mich auf diesem Weg für das eindeutige Votum bei der Wahl und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Feuerwehren und Gemeinden, den übergeordneten Dienststellen, den befreundeten Einsatzorganisationen und der Wirtschaft. Ein großer Dank gilt aber auch meinem Vorgänger Alfred Deschberger, der einen gut funktionierenden Feuerwehrbezirk übergibt“, sagte Johannes Veroner nach der erfolgreichen Wahl.

Rekord-Teilnehmerzahl erwartet

Im Bezirk Schärding sind knapp 8.000 Kameradinnen und Kameraden in den Feuerwehren aktiv. In den nächsten Tagen gilt es für Veroner, das Team des Bezirksfeuerwehrkommandos zu formieren und die ersten Veranstaltungen gut abzuwickeln. Der erste Höhepunkt steht bereits am kommenden Samstag auf dem Programm: Beim Wissenstest der Feuerwehrjugend werden mehr als 600 Jugendliche und damit eine Rekord-Teilnehmerzahl erwartet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer