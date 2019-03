Barbara Mairhofer kocht ab Anfang April im Golfclub Sonnberg auf

SANKT JOHANN/EBERSCHWANG. Nach OÖN-Artikel kontaktierte Golfclub-Betreiber Reinhard Enghuber die Spitzenköchin.

Barbara Mairhofer kocht ab 5. April im „Room Five“ im Restaurant des Golfclub Sonnberg auf. Das Lokal ist für alle Gäste geöffnet Bild: Kochlandschaft

Im Juli 2018 erschien in den OÖN ein Artikel mit der Überschrift „Gourmetköchin sucht Gourmettempel“. Barbara Mairhofer (35) wird Ende dieser Woche aus dem „Panoptikum“ in Eberschwang ausziehen. „Ich schätze, dass mich nach dem Artikel zwischen 50 und 60 Anbieter einer Immobilie oder eines Lokals kontaktiert haben“, sagt die leidenschaftliche Köchin, die bereits in London und Nizza gearbeitet hat.

Ab Freitag, 5. April, wird Mairhofer im Clubrestaurant des Golfclub Sonnberg in Saiga Hans aufkochen. „Die Gespräche mit Golfclub-Betreiber Reinhard Enghuber waren von Anfang an sehr angenehm. Die Entscheidung, meine Selbstständigkeit im Clublokal fortzusetzen, ist mir dann relativ leicht gefallen. Ich freue mich schon auf die Herausforderung“, sagt Mairhofer. „Ihrem“ Panoptikum den Rücken zu kehren, sei ihr nicht leicht gefallen. „Dort habe ich schließlich mein erstes eigenes Lokal eröffnet.“

Ihr Restaurant wird den Namen „Room Five“ tragen, eine Mitnahme des Namens „Panoptikum“ war aus rechtlichen Gründen nicht möglich. An ihrer kreativen, spontanen und abwechslungsreichen Art zu kochen mit vielen „Eigeninterpretationen“, werde sie selbstverständlich festhalten. „Ich hoffe, dass mir viele Stammgäste die Treue halten, denn natürlich ist das Restaurant für alle Gäste offen“, sagt Mairhofer.

OÖN-Artikel als Tippgeber

Reinhard Enghuber, Geschäftsführer und Präsident des GC Sonnberg, freut sich über den frischen Wind im Clubrestaurant. „Ich habe den Artikel in den OÖN gelesen und Barbara Mairhofer sofort angerufen. Ich hoffe, dass auch viele ‘Nicht-Golfer’ zu uns kommen, um sich von den kulinarischen Vorzügen unserer Küche zu überzeugen“, sagt Enghuber, der auf eine gute Saison 2019 hofft.

„Das Umfeld für Golfclubs ist allgemein nicht sehr leicht. Es gibt zu wenige Golfanfänger und viele Anlagen. Wir unternehmen viel, um wieder Mitglieder zu werben.“ Neu ist nicht nur die neue Leitung der Gastronomie, sondern auch der Golflehrer im GC Sonnberg. Max Dunker ist der neue Head-Pro, erste Platzreifekurse laufen bereits. Zudem wurde die Spielbahn 18 neu errichtet. Am Samstag, 27. April, steht im GC Sonnberg ab 13 Uhr alles im Zeichen der Jugend. Mehr Infos zum „Juniors Day“ gibt es im Internet unter www.gcsonnberg.at

Seit 2003 betreibt Reinhard Enghuber den Golfclub Sonnberg



