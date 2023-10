Anti-Mobbing: Workshop dazu

Konflikte und Mobbing unter Schülern sind im Zunehmen. In Kooperation mit Matthias Schlüsselbauer, dem Leiter des Kindertreffs Löwenzahn, wurde den 30 Kindern der Betreuungseinrichtung eine Grundausbildung in gewaltfreier Kommunikation ermöglicht. Diplom-Sozialpädagoge Roland Schamberger arbeitete mit den Jugendlichen. Einen Nachmittag beschäftigten sich die sieben- bis zehnjährigen Kinder mit den Themen Achtsamkeit und Wertschätzung, am nächsten Tag die Gruppe der Zehn- bis 15-Jährigen mit Mobbingprävention und Basics der Gewaltvermeidung. "Wir freuen uns, wenn wir einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder sich mit mehr gegenseitigem Respekt und Toleranz begegnen", sagte Soroptimist-Präsidentin Christine Berghammer.

