Anfängerkurse in Ort und Andorf

Judo trainiert Körper und Geist und vermittelt den Kindern Selbstbewusstsein, Disziplin, Verantwortung und auch Fairness gegenüber den Trainingspartnern. Kursbeginn in Ort ist am Montag, 4. Oktober, um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle, in Andorf am Dienstag, 5. Oktober, um 16.45 Uhr im Turnsaal der Neuen Mittelschule.

Die Kurse dauern zwei Monate. Für die Dauer des Anfängerkurses werden den Kindern kostenlose Leih-Kimonos zur Verfügung gestellt. Eine Trainingseinheit dauert circa 90 Minuten, die Kosten betragen 35 Euro.

Entsprechend der Corona-Regeln ist ein Einlass in die Turnhalle nur mit Ninjapass der Schule oder negativem Test möglich. Auch für die Eltern gilt für das Betreten der Turnhalle die 3-G-Regel.

Nähere Infos gibt es beim Trainerteam unter der Nummer 07766/5008. Anmeldung unter: judoverein-ort@outlook.com oder direkt in der Turnhalle