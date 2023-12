Alkolenkerin aus Braunau landete im Straßengraben

Die Frau war gegen 22.30 Uhr auf der L 1044 in Richtung Perwang am Grabensee unterwegs. Im Gemeindegebiet von Mattsee kam sie in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte etwa 40 Meter im Straßengraben weiter. Dabei touchierte sie mit ihrem Wagen unter anderem einen Straßenleitpflock und eine Schneestange, bevor der Pkw zum Stillstand kam.

Ein Alkovortest verlief positiv, bei der klinischen Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit der 36-Jährigen bestätigt. Die Frau musste von der Rettung verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

