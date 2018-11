Umstrittene Deponiepläne: Betreiber hat Ansuchen zurückgezogen

WALDZELL.Geplante Baurestmassen-Deponie im Innviertel kommt nicht – Gegner erleichtert.

Mehrere gut besuchte Veranstaltungen des Vereins "Zukunft Waldzell" wurden organisiert Bild: Alois Litzlbauer

Im Mai 2017berichteten die OÖN erstmals über Pläne für eine Baurestmassen-Deponie in Waldzell (Bezirk Ried). Schnell formierte sich massiver Widerstand aus der Bevölkerung gegen das geplante Projekt einer Firma aus dem Hausruckviertel, eine Bürgerinitiative etablierte sich unter dem Namen „Zukunft Waldzell“ – nun hat der Projektbetreiber seinen Antrag zurückgezogen.

Mehrere größere Diskussionsveranstaltungen, zu denen auch zahlreiche Landespolitiker kamen, waren in den vergangenen Monaten organisiert worden. Der Innviertler SP-Klubchef Christian Makor stellte eine Anfrage im Landtag, Grünen-Landesrat Rudi Anschober lud die Beteiligten zu mehreren runden Tischen nach Linz ein.

Im November 2017 wurde der Protest der Gegner sogar im ORF-Bürgeranwaltgezeigt. Jetzt dürften die Pläne (vorerst) für eine Deponie vom Tisch sein, wie die OÖN am Montag erfuhren. Der Projektbetreiber hat sein Ansuchen auf Errichtung und Betrieb zurückgezogen, wie aus der Beantwortung einer Anfrage des Vereins Zukunft Waldzell durch das Amt der Landesregierung hervorgeht. Und der Betreiber habe die Gemeinde schriftlich von Rückzug des Projekts informiert. „Wir sehen das natürlich positiv“, sagt Rainer Erler, Sprecher des Vereins Zukunft Waldzell.

Waldzells Bürgermeister Hans Jöchtl informierte auch bei einem Treffen. Für ihn sei damit diese Angelegenheit erledigt. Nun sei auch angekündigt, dass ein Plan für eine Sanierung der bestehenden Schottergrube erstellt werden soll – jene Schottergrube, die nach dem Abbauende mit Baurestmassen hätte befüllt werden sollen. Für die Baurestmassendeponie waren unter anderem folgende Abfallarten beantragt: Keramik, Glas, Bauschutt, Bodenaushub, Betonabbruch, Ziegel, Fliesen, Straßenaufbruch, Gips, Dämmmaterial sowie Hochofenschlacke, Strahlsandrückstände, Asbestzement und Gesteinsstäube.

Der Verein Zukunft Waldzell hat sich nicht nur der Verhinderung der Baurestmassendeponie in Waldzell-Schwendt verschrieben, auch das Trinkwasser der Kobernaußerwaldregion sei besonders schützenswert. Weswegen die Aufnahme der Region in das Vorhaben „Natura 2000“ vorangetrieben wird – was mit einem nun offenbar gelungenen Nachweis besonderer Krebs- und Froschfunde gelingen könnte, so Beobachter.

