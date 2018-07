Seit Start von bayerischer Grenzpolizei noch weniger Rückweisungen

INNVIERTEL/BAYERN. "Maximal Handvoll pro Tag" – und selbst hierbei kaum "echte" Asylfälle, so Polizei.

Asylthema hält sich an Innviertler Grenze zu Bayern deutlich in Grenzen. Bild: OÖN

Seit dem Start der Kontrollen durch eine neue bayerische Grenzpolizei vor wenigen Tagen, die zusätzlich zur deutschen Bundespolizei illegale Migranten aufgreifen soll, ist die Zahl der Rückweisungen erstaunlicherweise weiter gesunken.

Zur Polizei in Schärding zum Beispiel werden alle zurückgebracht, die auf der relativ langen Grenzlinie von Freyung bis Burghausen erwischt werden. Maximal eine "Handvoll" Rückweisungen pro Tag – "von null bis fünf" Menschen werden derzeit nach Schärding rückgewiesen, wie es auf OÖN-Anfrage heißt: Und selbst hierbei stammt der Großteil aus dem Südosten Europas, zum Beispiel aus Mazedonien – diese Zurückgewiesenen hatten meist weniger Barmittel dabei, als für die jeweils legal vorgesehene Aufenthaltsdauer in Deutschland nötig wären. Zumal es sich in diesen Fällen nicht um die Asylthematik handelt, schlagen diese Menschen auch nicht dauerhaft in Österreich ihren Wohnsitz auf. Die aus Deutschland erfolgte Ankündigung, alle zurückzuweisen, gegen die "Einreise- oder Aufenthaltsverbot" besteht, sei zuvor schon gelebte Praxis gewesen. Warum ausgerechnet seit Einführung der zusätzlichen bayerischen Grenzpolizei die Zahlen weiter rückläufig seien, lasse sich zwar nicht sagen – es entbehrt allerdings nicht einer gewissen Ironie, so Beobachter. "Es ist jedenfalls interessanterweise weniger geworden. Wir sehen das an unseren Zahlen. Es sind kaum echte Asylfälle dabei", heißt es seitens der Schärdinger Polizei auf OÖN-Anfrage.

Viele Delikte, kaum Asylfälle

Im Rahmen der deutschen Einreisekontrolle an der Autobahn in der Nähe von Suben werden, wie berichtet, viele Delikte aufgedeckt, darunter Fahren unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschungen und illegale Hundewelpen-Transporte. Die Zahl der erwischten illegal eingereisten Flüchtlinge im Zusammenhang mit dem Asylthema hält sich jedenfalls an der Innviertler Grenze zu Bayern deutlich in Grenzen. Und das auch nach dem Start der zusätzlichen Grenzpolizei, die verstärkt auch kleinere Grenzübergänge kontrollieren soll.

