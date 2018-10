15 Jahre Windrad in Schernham

GEIERSBERG. 14 Windräder im Innviertel, jenes in Geiersberg-Schernham seit 15 Jahren.

Strom für rund 1000 Haushalte in Geiersberg-Schernham Bild: Alfons Gstöttner

Im Jahr 2003 wurde das Windrad Schernham am Hausruck in der Gemeinde Geiersberg unter finanzieller Beteiligung von 370 Interessierten, die Anteilscheine gezeichnet hatten, errichtet. Seit 15 Jahren liefert es sauberen, klimaschonenden Strom für rund 1000 Haushalte. "Einerseits freue ich mich über das Jubiläum, auf der anderen Seite bin ich besorgt, da in Oberösterreich nicht an einer zukunftsträchtigen erneuerbaren Stromversorgung gearbeitet wird", so Alfons Gstöttner von der Windkraft Innviertel.

Die Akzeptanz sei groß: In der Nähe der Windkraftanlage Schernham habe es vor dem Bau der Anlage in der Siedlung Hatting sieben Wohnhäuser gegeben, jetzt seien es mehr als zwanzig. Vor allem im Winterhalbjahr würde die Windkraft den notwendigen Ausgleich zu Wasserkraft und Photovoltaik gewährleisten, so Befürworter. Im Bezirk Braunau gibt es aktuell fünf Windräder mit einer Gesamtleistung von 14,9 MW, im Bezirk Ried vier Anlagen mit insgesamt 4,8 MW und im Bezirk Schärding fünf Windräder mit insgesamt 3,3 MW.

