Sagenhaft: Vom Lebkuchenmandl

Vor langer, langer Zeit, war’s gestern oder war’s heut, da hat eine Frau Lebkuchen gebacken. Aus dem letzten Rest vom Teig formte sie ein Lebkuchenmandl, einen Plazuschek. Den gab sie auf das Ofenblech und schob ihn in den Backofen. Nach einer Weile holte sie das Backblech wieder heraus und schaute, ob denn der Plazuschek gut gebacken wäre. Aber was machte er da!? Er sprang auf und lief davon.

So schnell, wie die alte Frau halt konnte, lief sie ihm nach und rief: "Plazuschek, Plazuschek! Bleib doch stehen!" Aber der Plazuschek rannte so schnell wie der Teufel. Er ist geschwattelt, geschwattelt und geschwattelt, über die Stiege hinauf zur Dachbodentür. Und wer saß da vor der Tür? Der Kater! "He, Plazuschek", fragte der, "wo rennst du denn hin?" Da sagte der Plazuschek: "Ich bin davon der Alten beim Schaufelhalten, und dir Katertier, vor der Dachbodentür, schau, schau, renn ich auch davon!" Und schon war der Plazuschek wieder auf und davon, hinunter über die Stiege und hinaus bei der Haustür.

Und wer lag da am Knochenhaufen? Der Hund. "He, Plazuschek", bellte der Hund, "wo rennst du denn hin? Erzähl!" Da sagte der Plazuschek: "Ich bin davon der Alten beim Schaufelhalten, dem Katertier vor der Dachbodentür, und dir Hundsschnäufel am Knochenhäufel, schau, schau, renn ich auch davon!"

Vom Hund zur Sau

Und schon war der Plazuschek auf und davon. Der Hund japste ihm bellend nach, aber der Plazuschek schwattelte rund ums Haus. Weg war er. Und wen trifft der Plazuschek hinterm Haus? Die Sau! "He, Plazuschek, wo rennst du denn hin? Erzähl!", grunzte sie. Da sagte der Plazuschek: "Ich bin davon der Alten beim Schaufelhalten, dem Katertier vor der Dachbodentür, dem Hundsschnäufel am Knochenhäufel, und dir, Sau Rüsselrau in deinem Dreckverhau, schau, schau, renn ich auch davon!" Und schon war der Plazuschek wieder auf und davon. Die Sau wollte ihm nach, aber für sie war er natürlich viel zu schnell. Er schwattelte und schwattelte und schwattelte – hinaus auf die Landstraße.

Da kam ihm eine alte Frau entgegen. Die war gebückt, kreuzbuckelig und ging am Stock. "He, Plazuschek, wo rennst du denn hin? Erzähl!", meinte die alte Frau. Da rief der Plazuschek: "Ich bin davon der Alten beim Schaufelhalten, dem Katertier vor der Dachbodentür, dem Hundsschnäufel am Knochenhäufel, der Sau Rüsselrau in ihrem Dreckverhau, und dir, alte Frau, schau, schau, renn ich auch davon!" – Und schon war der Plazuschek wieder auf und davon.

Was hast du gesagt?

Die alte Frau aber rief ihm nach: "Wie war das, Plazuschek? Was hast du gesagt?" Da blieb der Plazuschek stehen und fragte: "Wieso? Was meinst du?" "Ich hör schon schlecht, weil ich halb taub bin", meinte die alte Frau, "willst du mir nicht noch einmal erzählen, was los ist?" "Nein!", wehrte der Plazuschek ab. "Ich bitte dich", setzte die alte Frau nach, "du brauchst dich doch nur bei mir auf die Schulter zu setzen. Dann kannst du mir deinen Spruch ins Ohr sagen. So versteh ich jedes Wort." Sie bat ihn so eindringlich, dass der Plazuschek schließlich meinte: "Na, gut! Dann sei’s halt in Gottes Namen."

Drauf setzte er sich auf ihre Schulter und sagte ihr den Spruch laut und deutlich ins Ohr: "Ich bin davon der Alten beim Schaufelhalten, dem Katertier vor der Dachbodentür, dem Hundsschnäufel am Knochenhäufel, der Sau Rüsselrau in ihrem Dreckverhau, und dir, alte Frau, schau, schau, renn ich auch davon!"

Da hatte ihn die alte Frau schon gepackt und abgebissen. Schmeckte der gut! Wenn ihr aber wissen wollt, wie gut so ein Lebkuchenmann schmecken kann, dann macht euch doch einen – und schaut zu, dass er euch nach dem Backen nicht auf und davon schwattelt.

Buch: Ursula, Heidemarie und Helmut Wittmann: "Das Geschenk der zwölf Monate", Tyrolia, 265 S., 29,95 Euro

