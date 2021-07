Granitpilgern: Perfektes Wetter auf erster Etappe

Besseres Wetter kann man sich nicht wünschen: Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen machten sich am Samstag die 20 Gewinner der ersten Etappe der OÖN-Granitpilgerreise auf den Weg von St. Martin nach Kleinzell.

Bürgermeister Wolfgang Schirz begrüßte die Wanderer um 9 Uhr in der Früh beim Pilgermonument in St. Martin. Gestärkt mit einer Wanderjause und ausgerüstet mit einer neuen Wanderkarte, starteten die Gewinner ihre Entdeckungstour. Tourbegleiter Gottfried Gruber führte die Gruppe über die Wallfahrtskirche Maria Ramersberg bis zum Gasthof Scharinger in Kleinzell. Dort gab es zum Abschluss der Tour noch eine passende Stärkung: ein schmackhaftes Mühlviertler Granitschnitzel. Als Draufgabe erhielt jeder Teilnehmer ein Pilgersouvenir und einen signierten Pilgerbegleiter. "Die Teilnehmer waren alle restlos begeistert", sagt Klaus Falkinger, Bürgermeister von Kleinzell.

Am kommenden Samstag, dem 17. Juli, führt die zweite Etappe von der St.-Anna-Kirche in Neufelden bis zum Unterkagererhof. Eine Woche später folgt am Samstag, 24. Juli, die dritte Etappe von Haslach nach Helfenberg. Die Gewinner für diese beiden Touren stehen bereits fest.

Verlosung der vierten Etappe

Für die vierte Etappe haben Sie noch die Chance, an der Verlosung von exklusiven Wanderpackages teilzunehmen. Die vierte Etappe führt von Helfenberg über die Waldkapelle Maria Rast bis zur Burg Piberstein. Dort gibt es eine fachkundige Burgführung. Zum Abschluss werden Ihnen im Gasthaus Haudum in Helfenberg gebackene Speckknödel serviert. Für die Teilnehmer erwachsen daraus keine Kosten. OÖN-Leser können zehn Wanderpackages für jeweils zwei Personen gewinnen. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an info@grantipilgern.at