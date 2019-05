Gewalt an Schulen: 200 Mal im Jahr rückt in Oberösterreich die Polizei aus

Nach dem Vorfall in der Sonderschule in der Linzer Teistlergutstraße, bei dem ein 16-Jähriger eine Mitschülerin gewürgt und an den Haaren gerissen und sich dann noch ein Küchenmesser geschnappt haben soll (siehe Artikel rechts), stehen Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen wieder zur Diskussion.

Aufgeflammt ist die Debatte kürzlich durch den Vorfall an einer HTL in Wien-Ottakring, wo Schüler einen Lehrer verhöhnten, ein Jugendlicher sogar handgreiflich wurde und der Pädagoge daraufhin einen Schüler angespuckt haben soll. Das Handyvideo wurde auf Youtube mit mehr als 100.000 Zugriffen zum fragwürdigen Internet-Hit.

"Nicht mit HTL vergleichbar"

"Den Vorfall in Linz kann man aber nicht mit jenem an der Wiener HTL vergleichen", sagt der oberösterreichische Bildungsdirektor Alfred Klampfer. "Es handelt sich in Linz um eine allgemeine Sonderschule, und dort sind genau solche Schüler, die Probleme haben." In Wien gehe es um pubertierende Burschen, die versuchten, ihre Grenzen auszuloten. Der Bursch in Linz hingegen zeige bereits seit seiner Einschulung Verhaltensauffälligkeiten und sei bereits mehrmals vom Unterricht suspendiert worden, sagt Klampfer.

"Rund 200 Mal im Jahr wird in Oberösterreich wegen Vorfällen an Schulen die Polizei verständigt", sagt Andreas Girzikovsky, Leiter der Schulpsychologie in der Bildungsdirektion in Oberösterreich. Aber nicht nur wegen Gewalttätigkeiten. "Da geht es oft auch nur um Sachbeschädigungen."

Bundesweit wurden 2018 laut Zahlen aus dem Innenministerium 1323 Anzeigen wegen Gewaltvorfällen in der Schule erstattet. 2017 waren es 1166 Fälle.

Zur Prävention setzt Oberösterreichs Bildungsdirektion auf die Vernetzung mit externen Partnern wie der Polizei und der Kinder- und Jugendhilfe, die zahlreiche Projekte anbieten. "Diese nehmen die Schulen auch in Anspruch", sagt Klampfer.

Speziell geschulte Lehrer

Wie berichtet, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) an, an Schulen sogenannte "Time-out-Klassen" einzuführen. "Das bedeutet, schwierige Schüler aus einer Klasse herauszunehmen und sie eine Zeitlang von speziell geschulten Lehrern betreuen zu lassen, eventuell auch mit Hilfe von Sozialarbeitern", so Klampfer.

Derartige Maßnahmen gebe es an oberösterreichischen Schulen "versuchsweise" bereits. Weil eine generelle Verordnung dafür aber bisher fehle, werde dies an Schulen unterschiedlich gehandhabt, sagt Klampfer.

OÖN-TV war gestern zu Besuch in der Leopold-Hasner-Schule in Bad Ischl. Die Sonderschule im Salzkammergut bietet "Time-out-Klassen" für problematische Schüler. Die Räume befinden sich außerhalb des Schulzentrums. In diesen "Auszeit-Klassen" stehen laut Auskunft der Schule "Beziehungsarbeit und psychologische Betreuung im Vordergrund".

Video: OÖN-TV von Donnerstag, 16. Mai 2019

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at