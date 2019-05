Linzer Schüler (16) vom Unterricht suspendiert

Nachdem Mitschüler und zwei Lehrerinnen dem Mädchen zu Hilfe gekommen waren, schnappte sich der Jugendliche aus einer Lade der Küchenzeile, die sich im Klassenraum befindet, zuerst ein Buttermesser und dann ein Brotmesser und bedrohte damit laut Polizei die Anwesenden. Eine Lehrerin und die Direktorin konnten dem 16-Jährigen die Messer wegnehmen. Verletzt wurde niemand. Die 14-Jährige dürfte aber Würgemale am Hals abbekommen haben. Die Polizei nahm den Jugendlichen vorläufig fest, zeigte ihn am Abend dann auf freiem Fuß an.

Die Konsequenz: Der 16-Jährige ist nun bereits zum wiederholten Mal vom Unterricht ausgeschlossen worden. Für wie lange, das stehe noch nicht fest, hieß es gestern aus der oberösterreichischen Bildungsdirektion. Der Jugendliche absolviere gerade sein zehntes Schuljahr, sei daher schulpflichtig und "muss beschult werden".

Der Betroffene habe seit seiner Einschulung im Jahr 2009 Verhaltensauffälligkeiten gezeigt und sei nach einem kurzen Besuch in einer Regelschule in die Sonderschule in Linz gekommen. Er sei auch immer wieder in psychotherapeutischer Behandlung gewesen.

"Wie der Schüler an die Messer gelangen konnte, wird derzeit von der Bildungsdirektion überprüft", sagt die zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Laut Auskunft der Schule gibt es in einigen Klassen Küchen für gemeinsames Frühstücken. Dies sei wichtig, um die sozialen Fähigkeiten der Schüler zu fördern.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at