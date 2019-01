Der Chronik-Schreiber von Hallstatt

Ex-Salinenarbeiter Hans Jörgen Urstöger ist Heimatforscher aus Leidenschaft

Hans Jörgen Urstöger Bild: Franz Frühauf

Wenn eine ganze Epoche der Menschheitsgeschichte den Namen eines bestimmten Ortes trägt, dann muss dieser Ort wohl sehr besonders sein. So wie Hallstatt. Der bald 75-jährige Hans Jörgen Urstöger ist Chronist der Salzkammergut-Gemeinde, die derzeit vor allem wegen der unfreiwilligen, schneebedingten Abgeschottetheit in den Schlagzeilen steht. Der pensionierte Betriebsleiter-Stellvertreter des Salzbergwerkes Hallstatt hat sich mit der Historie des Welterbeortes beschäftigt wie nur wenige andere.

Bereits 1980 habe er sich gedacht, dass die Geschichte seiner Heimatgemeinde zusammengefasst gehörte, erzählt Urstöger: „Und so machte ich später die erste Chronik. Das war nur so ein kleines Bücherl, in dem ich die Ereignisse chronologisch bis 1984, dem Jubiläumsjahr unseres Museums, zusammengefasst und herausgebracht habe.“

1994 kam die zweite große Hallstatt-Chronik heraus, im Jahr 2000 die dritte – mit rund 750 Seiten ein wahres Kompendium. Die jährlichen Ereignisse hatte bis dahin der frühere Gemeindesekretär Siegfried Pilz gesammelt, ehe Urstöger auch diese Aufgabe übernahm. Womit wir bei zwei zu unterscheidenden Werken wären: einerseits die großen, jahrhunderteübergreifenden Hallstatt-Chroniken, andererseits die jährlichen Gemeindechroniken, die über das im jeweiligen Jahr Geschehene berichten. So gut wie alles, was sich in jedem einzelnen der vergangenen fast 20 Jahre im Ort zutrug, verzeichnete der passionierte Hobby-Schachspieler im Detail. „Das ist in Ordnern abgelegt, und es hat sich pro Jahr auf je gut 200 Seiten eingependelt“, sagt Urstöger. Quellen seien etwa die OÖN gewesen, aber auch örtliche Informanten und persönliche Erfahrungen: „In Summe ist die Geschichte Hallstatts von der Urzeit bis heute aufgeschrieben.“

Privat ist Hans Jörgen Urstöger seit etwas mehr als einem Jahr verwitwet und erfreut sich seiner Tochter, seiner beiden Enkeltöchter und seines einjährigen Urenkelsohnes.

