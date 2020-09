Bisher 21 positive Corona-Tests bei Innviertler Fleischverarbeiter

Ein 87-jähriger Patient mit Vorerkrankungen sei im Klinikum Braunau verstorben, teilte der Krisenstab am Nachmittag mit. Die Zahl der Kranken, die im Spital behandelt werden müssen, ist mit 40, zwei davon auf der Intensivstation, am Zunehmen. Wie der Krisenstab betonte, seien in 15 oberösterreichischen Spitälern mit rund 300 Intensiv- und Normalbetten ausreichend Kapazitäten für Covid-19-Patienten vorhanden. Insgesamt waren Montagmittag in Oberösterreich 747 aktive Fälle gemeldet.

Fälle in Fleischbetrieb verdreifacht

Eine Testreihe, die in einem fleischverarbeitenden Betrieb im Bezirk Ried durchgeführt wird, brachte erste Ergebnisse. Die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter ist auf 21 gestiegen - am Vortag waren sieben Fälle bekannt. Bisher wurden 200 Tests gemacht, einige Ergebnisse sind aber noch ausständig.

Der Cluster rund um den Paketdienstleister GLS in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) hat sich laut Krisenstab leicht auf 113 erhöht. Bisher seien 55 Mitarbeiter und 58 Kontaktpersonen positiv getestet worden. Am morgigen Dienstag steht eine zweite Testreihe an. Stabil bleibt mit insgesamt 45 Fällen der Moschee-Cluster in Freistadt.

Situation an Schulen

An zwölf Standorten wurden bisher 16 Corona-Fälle nachgewiesen. Unter ihnen ist auch eine Lehrkraft der Mittelschule Waldhausen im Strudengau, wo - wie berichtet - jetzt ein Notbetrieb abgehalten wird.

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 563 positive Tests dazugekommen. Damit gibt es laut Innenministerium derzeit 8.375 aktive Fälle in Österreich. >> Die aktuellen Österreich-Zahlen

sind in den vergangenen 24 Stunden 563 positive Tests dazugekommen. Damit gibt es laut Innenministerium derzeit 8.375 aktive Fälle in Österreich. >> Die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus und Covid-19 sind seit Mitternacht verschärft worden. Betroffen sind private Feiern, die Freizeitgestaltung, die Gastronomie und Märkte und Messen. >> Zu den Details

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.