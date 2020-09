Zehn Lehrer in Quarantäne: Schule hält Notbetrieb ab

Das ist rund die Hälfte des gesamten Lehrpersonals. "Nach derzeitigem Stand können wir den Unterricht in der kommenden Woche nur eingeschränkt durchführen", informierte Schulleiterin Maria Höbart die Eltern in einer auch auf der Schul-Homepage veröffentlichten Mitteilung. Der Unterricht findet demnach ab heute lediglich an vier Einheiten von 7.55 bis 11.40 Uhr statt. Eine Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr ist möglich. Schulkinder, die in Quarantäne sind, erhalten Lernaufgaben per E-Mail zugesendet.

Aufruf: Buslinie Thalheim-Wels

Ein Coronavirus-Infizierter ist am 15., 16. und 17. September jeweils um 7:03 Uhr in Thalheim bei Wels in die Buslinie 15 gestiegen und bis zur Station Wels – Wallerer Straße gefahren, berichtet das Land. Alle Fahrgäste sollen ihren Gesundheitszustand überprüfen.

Der Cluster rund um einen Paketdienstleister in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) ist auf 112 Corona-Infektionen angestiegen, 55 Betroffene sind Mitarbeiter des Unternehmens, der Rest Folgefälle.

Ein neuer Cluster hat sich rund um einen Fleischverarbeitungsbetrieb im Bezirk Ried gebildet. Dort sind sieben Mitarbeiter positiv getestet worden, das Ergebnis von 200 weiteren Angestellten wird für heute Abend erwartet.

