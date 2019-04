Betrunkener (27) stahl Traktor und baute Unfall

WALDKIRCHEN AM WESEN. Deutlich über den Durst hat ein 27-jähriger Innviertler in der Nacht auf Donnerstag getrunken. Für den Nachhauseweg kam er auf die Idee, einen unversperrten Traktor zu entwenden. Er kam jedoch von der Fahrbahn ab und wurde vom Traktor geschleudert.

Der Vorfall spielte sich am Donnerstag kurz nach Mitternacht in Waldkirchen am Wesen (Bezirk Schärding) ab. Der 27-jährige Innviertler aus dem Bezirk Schärding war gerade auf dem Nachhauseweg von einer Gaststätte. Offenbar wollte er nicht zu Fuß gehen. Also kam er auf den Gedanken, einen unversperrten Traktor mit angestecktem Zündschlüssel aus einer Garage zu entwenden.

Er startete die schwere Zugmaschine und fuhr durch das Ortsgebiet in Richtung der Ortschaft Weserufer. Nach etwa zwei Kilometern kam der 27-Jährige mit dem gestohlenen Traktor in einem Waldstück rechts von der Fahrbahn ab. Er durchstieß die Leitschiene und knickte mehrere Bäume um.

Durch einen starken Baum, gegen den die Zugmaschine prallte, kam der 27-Jährige schließlich zum Stehen. Dabei wurde der Innviertler, der keinen Führerschein besitzt, aus der Fahrerkabine geschleudert. Doch er hatte großes Glück und wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Eine ärztliche Hilfe lehnte er aber ab.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der Mann wird sowohl bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis als auch bei der Bezirkshauptmannschaft Schärding angezeigt.

