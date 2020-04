Betrüger gaben sich in Wels als Polizisten aus

Dabei gaben sie sich als Kriminalpolizisten aus und konnten dadurch das Vertrauen der Pensionistin gewinnen. Sie informierten die Frau, dass es in der unmittelbaren Nachbarschaft eine Einbruchsserie gäbe. "Kollegen" der Kriminalpolizei würden daher Vermögenswerte in Verwahrung nehmen. Insgesamt übergab die Pensionisten den Tätern bei drei Treffen im Zeitraum zwischen dem 24. März 2020 und dem 3. April 2020 einen Betrag in sechsstelliger Höhe.

