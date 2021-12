Aggressiver Mann randalierte am Linzer Bahnhof

Ein 35-jähriger Linzer beschimpfte am gestrigen Donnerstag gegen 16 Uhr in einem Schnellrestaurant am Bahnhof Linz die Gäste und warf Servietten in den Kassenbereich und gegen die Mitarbeiter. Die alarmierte Polizei verwies ihn daraufhin vom Gelände.

Kurze Zeit später wurde die Polizei erneut wegen eines Ordnungsstörer am Busterminal des Hauptbahnhofes Linz gerufen. Abermals wurde der 35-Jährige angetroffen. Er beschimpfte andere Passanten und stieß diese auch; verletzt wurde jedoch niemand. Aufgrund dessen wurde er festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

Auf dem Weg dorthin stieß der 35-Jährige mehrfach aggressiv und ungehalten mit seinem Kopf gegen die Wände des Polizeifahrzeuges. Im Polizeianhaltezentrum beschimpfte er die Polizisten und bedrohte sie auch mehrmals sie umzubringen. Der 35-Jährige trat mehrfach mit seinen Beinen wild um sich. Er wird wegen gefährlicher Drohung und wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.