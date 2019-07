"Ärztin zu werden, ist mein Kindheitstraum"

Großer Andrang herrschte am Freitag im Design Center in Linz: Dort fand an diesem Tag der Aufnahmetest für das Medizinstudium an der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) statt. Insgesamt 1056 Kandidaten traten an, für sie stehen 180 Studienplätze zur Verfügung.

Eine der Studieninteressierten ist Ana-Maria Coroianu. "Ärztin zu werden, ist seit meiner Kindheit mein Traum", sagte die 21-Jährige, die seit März für den Aufnahmetest gelernt hat. "Mir kam er ganz leicht vor", sagt sie. Victoria Wimmer geht es ähnlich. "Es ist wichtig für mich, anderen Menschen helfen zu können. Außerdem interessieren mich naturwissenschaftliche Fächer", sagte die 19-Jährige.

Der Test fand gleichzeitig in Wien, Innsbruck, Graz und Linz statt, österreichweit bewarben sich 12.960 Kandidaten um 1680 Plätze. In Linz traten heuer etwas weniger Kandidaten als im Jahr 2018 an: Im Vorjahr waren es noch mehr als 1200 Bewerber.

Für jene, die keinen Studienplatz erhalten, aber dennoch eine Hochschulausbildung im medizinischen Bereich absolvieren möchten, bietet die JKU ab Herbst das neue Studium "Medical Engineering an". "Medizin ist viel mehr als Arzt oder Ärztin zu werden", sagt Rektor Meinhard Lukas. "Medizintechnik ist ein Bereich, der sich unglaublich dynamisch entwickelt." Zugangsbeschränkungen gibt es in diesem Fall keine. (jm)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.