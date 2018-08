Pkw prallte gegen auf Pannenstreifen abgestellten Sattelschlepper

LINZ. Gegen einen auf dem Pannenstreifen der A1 bei Linz abgestellten Sattelschlepper ist in der Nacht auf Freitag ein Pkw geprallt. Die Beifahrerin des Autos wurde dabei verletzt.

Es war kurz nach 4 Uhr früh, als der 41-jährige bulgarischer Pkw-Lenker auf der Westautobahn A1 in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs war. Aus vorerst noch unbekannter Ursache prallte der Wagen unmittelbar nach dem Autobahnknoten A1/A7 gegen das auf dem Pannenstreifen angehaltene Sattelkraftfahrzeug eines 49-jährigen serbischen Staatsbürgers.

Am Sattelkraftfahrzeug war die Warnblinkanlage eingeschaltet. Am Pkw wurden die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt und die Airbags ausgelöst. Die 35-jährige Frau des Lenkers, der auf dem Beifahrersitz saß, sowie der Lenker des Sattelschleppers wurden bei dem Unfall verletzt. Beide mussten von der Rettung in das UKH Linz gebracht werden. Der Pkw-Lenker und die beiden Kinder, neun und 14 Jahre alt, als auch der LKW-Lenker blieben unverletzt.

