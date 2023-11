2,58 Promille: Innviertler Alkolenker bedrohte Unfallgegner und Polizisten

2,58 Promille hatte ein 45-jähriger Innviertler intus, als er sich am Donnerstagmorgen hinter das Steuer seines Wagens setzte. An einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Lochen am See (Bezirk Braunau) kollidierte sein Wagen gegen sechs Uhr früh mit dem Pkw eines 41-Jährigen aus dem Bezirk Salzburg-Land. Der Unfallgegner zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der sturzbetrunkene Innviertler, dessen Auto durch die Wucht des Aufpralls in eine angrenzende Wiese geschleudert worden war, überstand den Unfall unverletzt.

Drohung und Anstandsverletzung

Einsichtig zeigte er sich keineswegs: Während der Unfallaufnahme bedrohte er den 41-Jährigen und beschimpfte die Beamten. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich muss er mit Anzeigen wegen gefährlicher Drohung und Anstandsverletzung rechnen. Auch ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Nur wenige Stunden zuvor hatte ein Alko-Unfall die Polizei im Innviertel gefordert: Im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen (Bezirk Schärding) hatte ein 32-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Pkw kam von der L1145 ab und überschlug sich. Ein Alkotest bei dem Lenker ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Lesen Sie dazu auch: Auto kam von der Straße ab und überschlug sich - Alkolenker (32) verletzt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.