Tonga ist nach zwei Wochen Pause wieder online

NUKU’ALOFA. Die 110.000 Bewohner des kleinen Südsee-Königreichs Tonga haben nach zwei Wochen Zwangspause wieder Zugang zum Internet.

Die Internetverbindung zur Außenwelt steht wieder. Bild: REUTERS

Das Land war praktisch komplett vom Netz abgeschnitten, nachdem das einzige unterseeische Glasfaserkabel vor 14 Tagen aus unbekannten Gründen gerissen war. Am Samstag wurde die Reparatur abgeschlossen.

"Wir hatten zwei ziemlich ruhige Wochen", sagte Regierungssprecher Lopeti Senituli. "Die Leute holen jetzt den ganzen Klatsch und Tratsch und ihre Geschäfte nach."

Der Internet-Blackout hat den Inselstaat hart getroffen. So hätten Banken die wichtigen Geldüberweisungen von Tonganern im Ausland an ihre Familien daheim nicht abwickeln können, sagte die Präsidentin der Handelskammer in Tonga, Paula Taumoepeau.

Tourismusindustrie lahmgelegt

Auch andere Wirtschaftszweige, etwa Internetbestellungen oder Buchungen für die wichtige Tourismusindustrie, waren lahmgelegt. "Es gab erhebliche Störungen", sagte Taumoepeau. "Wir hoffen, dass ab heute wieder alles normal läuft."

Die Verbindungen zur Außenwelt liefen über einen begrenzten Satellitendienst. Er stellte Telefonverbindungen ins Ausland und die Abrechnung von Kreditkartenzahlungen sicher. Davon abgesehen war Tonga offline.

