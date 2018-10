USA fiebern Milliarden-Jackpot entgegen

WASHINGTON. Weil es bei der Ziehung am Freitagabend keinen Gewinner gab, ist der Rekord-Jackpot der Mega Millions-Lotterie auf 1,6 Milliarden Dollar (umgerechnet knapp 1,4 Milliarden Euro) angestiegen. Lotto-Spielern winkt damit der größte Gewinn der US-Geschichte.

(Symbolfoto) Bild: MARK RALSTON (AFP)

Weil aber wieder niemand die richtigen Zahlen hatte, schwoll der Jackpot nun weiter an. Vor Tankstellen und Geschäften im ganzen Land bildeten sich lange Schlangen. Sollte bei der nächsten Ziehung am Dienstag ein einzelner Spieler die richtigen Zahlen auf seinem Tippschein haben, würde er den weltweit höchsten Gewinn in der Lotto-Geschichte einstreichen.

Derzeit wird der Rekord von einer 53-jährigen US-Bürgerin aus Massachusetts gehalten, die im vergangenen Jahr bei der Lotterie Powerball 758,7 Millionen Dollar gewann. 2016 hatte der Powerball-Jackpot auch schon die Milliardengrenze überschritten. Damals mussten sich aber drei Lottospieler aus Kalifornien, Florida und Tennessee die Gewinnsumme von 1,58 Milliarden Dollar teilen.

Wer sich den heutigen Hauptgewinn sichert, kann sich die Summe in 30 Jahresraten auszahlen oder mit deutlichen Abschlägen sofort auf sein Konto überweisen lassen. Lottospieler in den USA müssen auf Bundesebene Steuern auf ihren Gewinn abführen. Darüber hinaus verlangen auch manche Bundesstaaten zusätzliche Zahlungen an den Fiskus.

Zwei Milliarden-Jackpot in Reichweite

Branchenkenner erwarten, dass der Rekord-Jackpot die Schwelle von 2 Milliarden Dollar durchbrechen könnte. Einer der Hauptfaktoren, der diesen Meilenstein-Gewinn noch weiter nach oben treibt, ist das enorme Interesse von ausländischen Spielteilnehmern.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar NeuPaschinger (124) 23.10.2018 12:12 Uhr nur was viele nicht wissen ist das man dann effektiv nur die Hälfte aufs Konto bekommt, das ist der Bruttobetrag und nicht wie bei uns der Auszahlungsbetrag

#

ist zwar immer noch ein Haufen Geld aber es relativiert die Zahlen etwas, genauso muss man dazu sagen das man 2-3x Euromillionen den Haupttreffer macht als einmal Megamillions weil Megamillions einfach so unwahrscheinlich ist, was auch dazu führt das die Jackpotts so extrem groß werden können Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema