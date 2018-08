Live: SP-Vorstand über neues Parteiprogramm und Organisationsstruktur

WIEN. Nach der gestrigen Sitzung der SP-Gremien präsentieren Parteichef Christian Kern und die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner am Mittwochvormittag die Ergebnisse. Wir übertragen live ab 9.55 Uhr.

SP-Chef Christian Kern und die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner präsentieren die Sitzungs-Ergebnisse. Bild: SEPA.Media | Martin Juen

Auf der Agenda standen gestern zwei Themen: die Wahl des Vorsitzenden und der Beschluss des neuen SP-Parteiprogramms und Organisationsstatuts.

Nicht alle Punkte sind unumstritten: So äußerte Ludwig Kritik daran, dass Mandatare nach zwei Perioden nur dann neuerlich kandidieren können, wenn sie eine Zweidrittelmehrheit in den Gremien erreichen. Niessl ist hingegen skeptisch, was die Mitgliederbefragung über ein etwaiges Koalitionsabkommen anlangt. "Im Idealfall werden alle Punkte abgesegnet", hieß es gestern aus der SP-Zentrale.

Einen ausführlichen Hintergrund-Bericht zur SP-Tagung können Sie hier nachlesen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema