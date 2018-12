EU-Kommissionschef Juncker: "So kann Europa nicht funktionieren"

Suuuuuuuper, Juncker du bist der einzig nüchterne in der Runde!



Alle fordern sie mehr Grenzschutz, aber keiner will mehr Geld ausgeben, keiner seine Soldaten schicken. Österreich will seine Neutralität nicht aufgeben, die wollen gar nicht mittun und fordern nur von den anderen, ihr müsst uns schützen.



Ihr Rechten Europas, wendet euch ans Christkindl. Ihr seid naiv wie Kinder.