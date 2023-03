Hat Österreich mit diesem Lied Chancen beim Song Contest?

PRO

Wir rocken den Song Contest!

Wow, das fetzt! Ein Song, der von der ersten Minute an nicht nur ins Ohr geht, sondern vor allem in die Füße. „Who the hell is Edgar“ – das ist cooler Discobeat, mit dem wir die riesige Halle in Liverpool rocken werden. Und Gottlob, keine lyrische Ballade, die wir schon hundert Mal in allen Variationen beim Song Contest gehört haben. Da braucht’s keine Windmaschinen, der Song fetzt auch so! Unser Motto: Party, Party, Party. Und das ist in Zeiten wie diesen nicht das schlechteste.

Unser Song ist gut produziert, radiotauglich und kann für die TV-Kameras perfekt in Szene gesetzt werden. Was „Who the hell is Edgar“ vielleicht an musikalischer Raffinesse fehlt, machen wir mit ernstem Hintergrund im Text weg: Salena und Teya, die den Song geschrieben haben, thematisieren darin, wie schwierig es nach wie vor für Frauen ist, im Musik-Biz zu bestehen.

Ob wir’s mit diesem Song ins Finale schaffen, wird auch maßgeblich von der Performance der beiden Sängerinnen abhängen. Es ist alles angerichtet für eine gute Platzierung. Aber eigentlich ist das gar nicht so wichtig, hier geht‘s um drei Minuten Lebensfreude, Energie und Begeisterung. Also: Let’s dance!