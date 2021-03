Plus bei den Genehmigungen für Wohnungen

Es gab ein Plus von 2,2 Prozent auf 368.400, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. "Mehr genehmigte Wohnungen als im Jahr 2020 gab es seit der Jahrtausendwende nur 2016", hieß es dazu. Damals waren es 375.400.

In der Statistik sind sowohl die Genehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Gebäuden wurden im vergangenen Jahr rund 320.200 Wohnungen genehmigt, ein Plus von 2,9 Prozent. "Dies ist insbesondere auf die Entwicklung bei den Zweifamilienhäusern zurückzuführen", hieß es dazu. Hier gab es einen Anstieg von 20,5 Prozent, bei Einfamilienhäusern von 2,4 Prozent und bei Mehrfamilienhäuser von 0,4 Prozent.

Der Mieterbund kritisierte hingegen den zunehmenden Verlust von Sozialwohnungen.