Immo-Managerin in Vietnam zum Tod verurteilt

Laut Gerichtsurteil hat sich Truong My Lan Milliarden erschlichen. (Apa/Afp/Str)

In Vietnam hat ein Gericht die Immobilienmagnatin Truong My Lan kürzlich zum Tod verurteilt. Es geht um einen Finanzbetrugsfall um mehr als elf Milliarden Euro. Lan, Vorstandsvorsitzende des Immobilienentwicklers Van Thinh Phat Holdings Group, wurde laut staatlichen Medienberichten der Unterschlagung, Bestechung und Verletzung von Bankvorschriften für schuldig befunden. Bereits vor Verkündung des Urteils hatte ein Familienmitglied erklärt, Lan werde Berufung einlegen. Nun hieß es, man werde weiterkämpfen und sehen, was man tun könne.

Der Prozess hatte am 5. März begonnen und endete früher als geplant. Er ist Teil des Kampfes gegen die Korruption, deren Ausmerzung der Vorsitzende der regierenden Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, seit Jahren verspricht. Lan und ihre Komplizen wurden den Ermittlern zufolge beschuldigt, in mehr als vier Jahren 11,3 Milliarden Euro von der Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) abgezweigt zu haben, die sie de facto über Dutzende von Vollmachtgebern kontrollierte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper