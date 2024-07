Fast 700 Jahre alt – und ganz neu: Hotel Post am See in Traunkirchen

In Gmunden wird seit Jahrzehnten über diverse Hotelprojekte diskutiert. Wolfgang und Monika Gröller machen stattdessen einfach. Die Traunkirchner Hoteliersfamilie investierte in den vergangenen beiden Jahren nicht weniger als 18 Millionen Euro in die Kompletterneuerung und Erweiterung ihres Vier-Sterne-Hotels Post am See. Der Traditionsbetrieb – 1327 wurde in der damaligen Hoftaverne bereits nachweislich eingekehrt – mag sich von außen betrachtet wenig verändert haben.