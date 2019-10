Der Garten-Oscar 2019 geht ins Mühlviertel

150 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher haben sich bei der OÖN-Gartenwahl beworben: Am Donnerstagabend wurden die Sieger geehrt. Den ersten Platz für den „schönsten Garten des Landes“ machte Johanna Krupka aus Elz in Lasberg. Sie war gemeinsam mit ihrem Mann Erich und einem großen „Fanclub“ in die Promenaden Galerien gekommen. Den Preis überreichten Biogärtner Karl Ploberger und OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer.

Den zweiten Platz erreichte Christiana Schabes für ihren „Garten für die Seele“ in Straßham bei Alkoven. Dritte wurde Margit Leibetseder mit ihrem Weingarten in Ottensheim.

Video: Der Siegergarten von Johanna Krupka

Als „Publikumslieblinge“ mit mehr als 17.000 Klicks (von insgesamt 130.000 Stimmen, die abgegeben wurden) wurden Monika und Fritz Zehetner für ihren Garten mitten in Linz geehrt.

Alle betonten, wie wichtig der Garten auch in schwierigen Zeiten sei, wenn es einem nicht so gut gehe. „Nach einer schweren Operation hat der Garten viel für meine Seele getan“, sagte etwa Johanna Krupka. „Das Wachsen, Gedeihen und Verderben zu sehen gibt einem viel Vertrauen. Aus diesem Kreislauf kann man viel Kraft schöpfen“, sagte Christiana Schabes, die Zweitplatzierte.

Die Sieger-Gärtnerinnen erhielten eine Urkunde und einen Gutschein von Biohort, überreicht von Barbara Hörschläger und Stefan Wagner, sowie einen Blumenstock von Lore Lager, die für die Dekoration verantwortlich war.

Geehrt wurde auch die Siegerin des Gewinnspiels, Elisabeth Stallinger, die mit sabtours und Karl Ploberger auf Gartenreise in Paris war. Als Vorgeschmack für die Reisen im nächsten Jahr entführte der Biogärtner schließlich die Gäste in die Gärten ferner Länder und wusste die eine oder andere launige Anekdote zu erzählen.