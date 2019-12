Impfung gegen Ignoranz

Eigentlich sollten die Masern im Jahr 2019 gar kein Thema mehr sein. Immerhin hatten sich die EU-Staaten dazu verpflichtet, diese "Kinderkrankheit" bis 2015 auszurotten. Leider ist das glatte Gegenteil passiert. Allein im Vorjahr wurden in Europa 80.000 Masernfälle gemeldet. 72 Menschen sind daran verstorben. In Österreich wurden bis Dezember 2019 exakt 148 Masernfälle registriert.

Schuld an der Verbreitung dieser hochansteckenden Kinderkrankheit, die lebensgefährliche Komplikationen nach sich ziehen kann, ist die Tatsache, dass zu wenige Menschen sich selbst und ihre Kinder dagegen impfen lassen. Und das, obwohl die Impfung in Österreich im Rahmen des Mutter-Kind-Passes gratis angeboten wird und gut verträglich ist.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO betrachtet Impfgegner mittlerweile als globale Bedrohung. Einige von ihnen stoßen mit ihren abstrusen Argumenten nämlich auf erstaunlichen Widerhall, weil es ganz einfach Angst macht, wenn man irgendwo hört oder im Internet liest, dass Impfungen für Allergien und viele andere schlimme Erkrankungen verantwortlich sein sollen.

In neun europäischen Ländern hat man auf diese bedenkliche Entwicklung reagiert und die Impfpflicht eingeführt. Deutschland zieht 2020 nach. Dann müssen Eltern in Kindergärten und Schulen nachweisen, dass ihre Kinder geimpft sind.

In Österreich wird diskutiert, gefordert und vor allem gezögert. Dabei ist längst klar, dass man nur mit der gesetzlichen Verpflichtung die Durchimpfungsrate von 95 Prozent erreichen kann, die notwendig ist, um die gesamte Bevölkerung zu schützen.

Oberösterreichs Landeshauptmannstellvertreterin und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) hat schon vor zwei Jahren die Einführung dieser Pflicht gefordert. Vor wenigen Wochen schlossen sich die Landeshauptleute aus Niederösterreich und der Steiermark an. Die aktuelle Gesundheitsministerin will keine Entscheidung herbeiführen. Man wartet ab und setzt auf das Prinzip der Freiwilligkeit und Aufklärung – und man wird mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern.

Wird keine Impfplicht eingeführt, werden wir auch in den kommenden Jahren immer wieder über Masern-Ausbrüche in Kindergärten und Schulen berichten.

Denn wie es aussieht, helfen bei diesem Thema auch die besten Argumente nichts, die da wären: Masern sind hochansteckend. 98 von 100 Personen, die nicht geimpft sind und mit dem Virus in Kontakt kommen, stecken sich an. Nach der Erkrankung ist das Immunsystem so geschwächt, dass über mehrere Jahre das Risiko für andere Infektionskrankheiten erhöht ist.

Das Eltern-Argument: "Ich hab meine Kinder nicht impfen lassen, und sie sind gesund groß geworden", ist ein gern verwendetes, wenn auch zutiefst egoistisches. Das gesunde Aufwachsen genannter Kinder wurde nämlich deshalb ermöglicht, weil deren Kindergarten- und Schulfreunde Gott sei Dank geimpft waren.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at