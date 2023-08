Vegetarische Knödel (Variante von Kofteh)

Zutaten

80 g gelbe Spalterbsen, 150 g Reis, 300 g Frühlingszwiebeln, 5 EL Estragon, ½ TL Safran, Salz, Pfeffer, 1 Zwiebel, ½ Tasse Kräuter (Petersilie, Koriander oder Dill), je ½ TL gemahlener Kurkuma und Kreuzkümmel, ¼ TL Zimt, 1 EL Olivenöl, 2 EL Kichererbsenmehl (oder normales Mehl)

Tomatensoße: 2 Tomaten, 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, je 1 TL Tomatenmark und Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Safran, 1 Tasse Gemüsebrühe oder Wasser

Füllung: Walnuss, gebratene Zwiebeln, Berberitze, Marillen

Zubereitung

Linsen mit Wasser zum Kochen bringen. Hitze reduzieren, ca. 20–25 Minuten köcheln, bis Linsen weich sind. Abgießen. In Pfanne Olivenöl erhitzen, gehackte Zwiebel anbraten, bis sie goldbraun ist. Linsen, Reis, gehackte Kräuter, Kurkuma, Kreuzkümmel, Zimt, Salz und Pfeffer dazugeben. Gut mischen.

Abkühlen lassen, nach Bedarf Mehl hinzufügen, um eine formbare Konsistenz zu erreichen. Die Kofteh-Mischung zu runden Bällchen formen. In die Mitte Walnuss-Mischung geben.

Tomatensoße: In separater Pfanne gehackte Zwiebel und Knoblauch in etwas Öl anbraten. Gehackte Tomaten, Tomatenmark, Paprikapulver, Salz und Pfeffer hinzufügen. Einige Minuten kochen, Gemüsebrühe hinzugeben, Sauce köcheln, bis sie eingedickt ist. Kofteh in die Sauce legen, etwa 15–20 Min. köcheln lassen, bis sie durchgegart sind. Mit Fladenbrot oder Salat servieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper