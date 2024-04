Gefüllte Zucchiniblüten

Zutaten (4 Personen): Fülle: 8 Zucchiniblüten, 200 ml Sonnenblumenöl zum Frittieren, 1 Mozzarella, 8 Anchovis; Teig/Pastella: 6 EL Weizenmehl, 4 EL kaltes Wasser, Salz, 2 EL Olivenöl, 2 Eiweiß

Zubereitung:

Teig: Mehl und Wasser vermischen, 10 min ruhen lassen, dann Salz und Olivenöl beimengen, Steif geschlagenes Eiweiß unterheben. Fülle: Mozzarella in große Würfel schneiden, in jede Blüte eine Anchovis und zwei Würfel Mozzarella geben, gut verschließen, in Pastella wenden und in etwa 180 Grad heißem Öl frittieren.

