Black Wings im Spitzenspiel gegen Salzburg und für Anna

So hart es bei den Eishockeyspielern der Steinbach Black Wings auf dem Eis oft zugeht, so großherzig präsentiert sich der Klub, wenn es um die gute Sache geht: Das morgige Heimspiel gegen Meister Red Bull Salzburg (17.30 Uhr) steht im Zeichen der Ladies Charity. Dabei werden die Spielerfrauen versuchen, insgesamt 5000 signierte Tragetaschen in der Linz-AG-Eisarena um fünf Euro an den Fan zu bringen.

Das Geld soll der 14-jährigen Anna zugutekommen, die nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt und für einen rollstuhlgerechten Umbau ihres Hauses 140.000 Euro braucht. Der Matchsponsor Gasteiner wird ebenfalls eine Spende beisteuern.

Es ist nicht die erste Benefizaktion: Kapitän Brian Lebler ließ seine Haare versteigern und konnte so mehr als 1000 Euro für die Kinderkrebshilfe lukrieren.

Außerdem liefern die Spieler demnächst die Plüschtiere, die die Fans beim Teddy-Bear-Toss "gespendet" haben, in das Kinderkrankenhaus. Die Linzer stehen damit schon vor dem Duell mit dem Meister als moralische Sieger fest.

Kragl fehlt verletzt

Einziger Wermutstropfen nach dem 4:1-Sieg in Wien bleibt, dass Verteidiger Gerd Kragl die Partie vorzeitig beenden musste. Der Neo-Papa ging nach einem Bandencheck in der zweiten Minute zu Boden, hätte es später noch einmal versucht, musste aber aufgeben. Weil zuletzt auch Ersatzmann Christoph Tialler angeschlagen war, holen die Linzer für die Partie am Sonntag gegen Salzburg Lorenz Lindner, der nach Zell am See verliehen worden ist, zurück.

Patrick Söllinger kam nach seinem Cross-Check, für den er mit einer Spieldauer-Strafe belangt worden war, ohne weitere Sperre davon.

