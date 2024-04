Brotgnocchi mit Spinat

Zutaten (4 Personen): 500 g Blattspinat, 500 g Weißbrotbrösel, Milch nach Bedarf, 3 Eier, Salz, Pfeffer, 90 g Parmesan, 100 g Weizenmehl (Typ 0), 50 g Butter, 6 Salbeiblätter

Zubereitung: Spinat kurz kochen, abkühlen, ausdrücken und fein schneiden. Brösel mit Milch mischen, sodass sie feucht, aber nicht nass sind. Eier, Salz, Pfeffer und 50 g geriebenen Parmesan zugeben. Spinat dazumischen. Kleine Knödel mit etwa 3 cm Durchmesser formen, in Mehl wenden und in kochendes Salzwasser legen. Sobald sie an die Oberfläche kommen, herausheben und zusammen mit den Salbeiblättern in zerlassener Butter wenden. Restlichen Parmesan über die Knödel reiben.

