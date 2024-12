0:7 – Fiorentina zerlegte den LASK in alle Einzelteile

Am Ende waren alle froh, als es endlich vorbei war. Beim 0:7 (0:3)-Debakel des LASK in Florenz gegen AC Fiorentina waren nur die 500 mitgereisten und auch nach dem 0:7 noch lautstarken Fans tauglich für die Conference League. Riesig ist sie, die Baustelle hinter dem LASK-Tor im Stadio Artemio Franchi in Florenz, das Torhüter Lukas Jungwirth in der ersten Halbzeit ohne Gegentreffer halten wollte. Ein Amphitheater soll dort entstehen, wo jetzt die Bagger und die riesigen Erdhaufen stehen. Davor