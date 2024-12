Auftragsvergabe im Linzer Magistrat heizt die Gerüchteküche an

Es ist eine unscheinbare Quellenangabe unter einem Organigramm in einem Strategiepapier im Intranet des Magistrats Linz, die Fragen aufwirft – und die Gerüchteküche anheizt. Besagte Quellenangabe lautet dataspot. dataspot ist das Unternehmen der Ehefrau des früheren Bürgermeisters Klaus Luger (SP), Michaela Mader. Luger musste infolge seiner Verstrickungen in die LIVA-Affäre zurücktreten, am 12. Jänner wird sein Nachfolger als Linzer Stadtoberhaupt gewählt.