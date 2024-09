Zutaten: 750 g Rinderkutteln, je 100 g Karotte, Sellerie und Zwiebel, Mehl, Eier, Semmelbrösel zum Panieren, 500 ml zerlassene Butter zum Braten, 100 ml Sonnenblumenöl, Salz

Zubereitung: Frische Rinderkutteln in kochendem Wasser 20 Minuten kochen. Lassen Sie dann das Wasser ab und lassen Sie die Kutteln erneut 20 Minuten lang in klarem Wasser kochen. Dann das Wasser wieder abgießen und in kochendem Wasser aufkochen lassen, Karotten, Sellerie, Zwiebeln und Salz hinzufügen haben. Kutteln kochen, bis sie weich sind. Es kann bis zu 2-3 Stunden dauern. Nach dem Garen die Kutteln abkühlen lassen und in etwa 1,5 cm breite Streifen schneiden. Anschließend in Mehl, Ei und Semmelbröseln panieren und in zerlassener Butter mit Öl anbraten. Nach dem Braten die Kutteln salzen und servieren. Geeignet sind zum Beispiel Schnittlauchmayonnaise oder Bauerndip und immer frisches, vollwertiges Brot.

