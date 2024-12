Schwimmen: Bucher über 100 m Delfin WM-Fünfter, Gigler Kraul-14.

In 49,19 Sek. verpasste der 24-Jährige seinen österreichischen Rekord um 0,17 Sek., war aber um eine Zehntel schneller als am Vorabend im Semifinale. Die Medaillenränge verfehlte Bucher um 0,48 Sek. Über 50 m Kraul drückte Heiko Gigler seinen OSV-Rekord im Vorlauf um 0,06 und im Semifinale um weitere 0,13 Sek. auf 21,06, was Endrang 14 ergab.

In einem eng gestaffelten Feld schwamm Gigler nur um 0,26 Sek. an Rang acht und damit dem Finale vorbei. Der 28-Jährige war bei diesen Titelkämpfen dreimal in der Abendsession dabei, Höhepunkt war am Freitag Finalrang sechs über 100 m Lagen gewesen. Lena Kreundl hatte am Samstagvormittag mit Platz 42 über 50 m Kraul ihre Karriere beendet. Die 27-Jährige wird sich nun auf ihren Job als Polizistin konzentrieren. Über 50 m Brust waren Gigler und Bernhard Reitshammer am Vormittag mit jeweils 26,34 und Rang 20 ausgeschieden.

Weiter Weltrekorde am Fließband

Gold über 100 m Delfin der Männer ging in 47,71 Sek. an Noe Ponti, der Schweizer verbesserte den mehr als vier Jahre alten Weltrekord von Calaeb Dressel (USA) um 0,07 Sek. Davor hatte auch Gretchen Walsh über 100 m Delfin einen Weltrekord fixiert. Die US-Amerikanerin gewann Gold in 52,71 Sek., auch in Vorlauf und Semifinale hatte sie in Weltrekordzeit gewonnen. Bis Freitagvormittag war die Weltbestmarke mit 54,05 Sek. notiert gewesen.

Im Semifinale über 50 m Kraul unterbot Walsh letztlich auch den Weltrekord der Niederländerin Ranomi Kromowidjojo aus 2017 um 0,06 Sek., die neue Bestmarke lautet 22,87. Für Ponti war es auch bereits der dritte Weltrekord in dieser Woche. Zudem doppelte Summer McIntosh nach und sorgte für den 22. Weltrekord dieser Titelkämpfe. Nach ihrem Weltrekord am Dienstag über 400 m Kraul gewann die Kanadierin über 400 m Lagen in 4:15,48 Min., womit sie die bisherige Topmarke der Spanierin Mireia Belmonte Garcia aus 2017 um 3,46 Sek. unterbot.

Crooks unterbot im Kraulsprint 20-Sek.-Grenze

Bereits in den Vorläufen über 50 m Kraul hatte Jordan Crooks von den Cayman Islands in 20,08 den bisherigen Weltrekord Dressels aus dem November 2020 um 0,08 Sek. verbessert. Im Semifinale durchbrach der 22-Jährige schließlich auch noch die 20-Sek.-Grenze, zog in 19,90 Sek. in das für Sonntag angesetzte Finale ein. Am WM-Schlusstag sind aus rot-weiß-roter Sicht in den Vorläufen noch Iris Julia Berger über 200 m Rücken, Alexander Trampitsch über 200 m Kraul sowie die Männer-Staffel über 4 x 100 m Lagen im Einsatz.

