Nxai will nun mit neuem KI-Modul durchstarten

"Unsere Skalierungsvorhersagen sind eingetroffen. Es ist das schnellste und energieeffizienteste Modell der Welt", sagte Sepp Hochreiter, Vorstand des JKU-Instituts für Machine Learning, Chief Scientist und einer der Gründer von Nxai. Der gebürtige Bayer hat mit der Long-Short-Term-Memory-Technologie (LSTM) bereits 1991 eine der Grundlagen für KI-Systeme geschaffen.

Das Hauptmerkmal des neuen xLSTM-Modells sei seine Geschwindigkeit. Es soll deutlich schneller, effizienter und leistungsfähiger als andere große Sprachmodelle sein – und dafür gleichzeitig erheblich weniger Ressourcen und Rechenleistung benötigen. "Wir freuen uns, dass viele Menschen die Vorteile unserer Architektur in ihre Produkte integrieren und eigene Anwendungen auf Basis unseres Modells entwickeln können", sagte Hochreiter. Besonders die Industrie in Oberösterreich könnte davon profitieren.

Hochreiter sieht "großes Potenzial" für cLSTM besonders in der Robotik, weil es deutlich schneller und speichereffizienter sei. Und vor wenigen Tagen, so Hochreiter, empfahlen Branchenexperten dessen Einsatz auch in Mobilitätsanwendungen und in der Medizintechnik – dank des längeren und variablen Speichers. Auch bei Langzeitprognosen und Vorhersagen von Zeitreihen habe es "eine überlegene Leistung im Vergleich zu anderen Verfahren".

"Das ist ein großer Vorteil"

Im Gegensatz zur Transformer-Technologie steigen xLSTM-Berechnungen wie von Nxai nur linear mit der Textlänge und nicht zum Quadrat. Daher brauchen sie im laufenden Betrieb weniger Rechenleistung. "Das ist ein großer Vorteil", sagt Hochreiter, da komplexe Aufgaben viel mehr Text zur Aufgabenbeschreibung und Lösung brauchen. Gegründet wurde Nxai im Dezember 2023 von Hochreiter, Netural X und der Pierer Digital Holding. Laut Wirtschaftskompass gehört die Nxai GmbH zu je 37 Prozent der Pierer Digital Holding und Netural X, das auf Unternehmensgründungen ausgerichtet ist, sowie zu 26 Prozent Hochreiter. Mit der Johannes-Kepler-Uni (JKU) gibt es eine enge Forschungskooperation.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.