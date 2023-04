Vor fünf Jahren starb Star-DJ Avicii

Mit Hits wie "Levels" oder "Wake Me Up" wurde der Schwede zum Weltstar, zugleich blieb Tim Bergling ein verletzlicher junger Mann. Nach seinem Tod vor fünf Jahren versammelten sich Tausende Fans in Stockholm, um zu seiner Musik zu tanzen und zu weinen. Für viele Menschen blieb Avicii bis heute an ihrer Seite - mit Hilfe seiner kraft- und haltspendenden Songs.

"Durch die Musik lebte Tim weiter", heißt es in der Biografie, die im November 2021 veröffentlicht wurde. Darin wird die rasante Reise eines jungen Schweden von seiner gut behüteten Kindheit in Stockholm über die Erfolge auf den Bühnen dieser Welt - bis hin zu jenem 20. April 2018, an dem er tot in Oman aufgefunden wurde, beschrieben.

Wenn sich ein Spitalsaufenthalt wie Urlaub anfühlt

Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Der 28-Jährige soll sich irgendwann selbst aus den Augen verloren haben. Körperliche wie psychische Warnsignale versuchte er zu verdrängen, während er immer weitermachte, ohne einen Gang zurückzuschalten.

Avicii befand sich bald auf einer gefühlt nicht enden wollenden Welttournee. Stress wurde zu seinem stillen wie ständigen Begleiter. Tage im Krankenhaus fühlten sich für ihn wie Urlaub an. "Er war nicht nur gegen die Wand gelaufen, er war hindurchgekracht, mehrmals", schreibt sein Biograf.

